 وطنا نيوز -توقيف 8 أشخاص بالجويدة تورطوا بجرائم تزوير أوراق رسمية
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توقيف 8 أشخاص بالجويدة تورطوا بجرائم تزوير أوراق رسمية
التاريخ : 17-07-2019 08:13:24 المشاهدات: 1061

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثمانية أشخاص على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة تورطوا بجرائم تزوير في أرواق رسمية . 

وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في بيان لها ان المدعي العام قرر توقيف اربعة منهم أحدهم يعمل ممرضًا يعمل في مستشفى خاص 15 يومًا ارتكبوا جريمة جناية تزوير تقارير طبية لأثنين منهم بقصد الحصول على تعويضات دون وجه حق من احدى شركات التأمين بسبب حادث جرى لهما .

كما اوقف المدعي العام موظفًا بدائرة الاراضي والمساحة 15 يومًا زوّر مخططات قطع اراضي بالتعاون مع زملاء له ليتمكن من بيع قطعة ارض يملكها ما كانت لتباع لولا عملية التزوير .

وأوقف المدعي العام ايضًا ثلاثة موظفين من بلدية العامرية سبعة أيام بتهمة جنحة تصديق عقود ايجار وهمية لتمكين " المستأجرين " من الحصول بموجبها على تصاريح للعمالة الوافدة والاتجار بها .


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