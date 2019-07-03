خلاف على الميراث يدفع بشخص لتوريط شقيقيه بقضية مخدرات

وطنا اليوم-عمان:خلافات شخصية بين ثلاثة أشقاء حول الميراث دفعت أحدهم لتوريط شقيقيه في قضية مخدرات من خلال البيع والترويج عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهم باختلاق الجريمة لتوريط شقيقيه أنشأ صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض على تلك الصفحة صوراً لبعض المواد المخدرة، كالحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرين، ووضع أرقام هواتف للتواصل لمن يهتم بذلك الموضوع أو يريد الشراء، وفق ما ذكر مصدر أمني .
مكافحة المخدرات بدورها تابعت تلك الصفحة، وتم التحري عنها ومتابعة أرقام الهواتف المنشورة عليها للتواصل لمن يريد الشراء، ولدى التواصل مع أصحاب تلك الأرقام واستدعائهم للتحقيق تبين أنهما شقيقان وليس لهما أي دراية فيما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي من بيع وترويج للمواد المخدرة.
جمع المعلومات والبحث والتحري قاد للوصول إلى منشئ الصفحة، وتم تحديد مكان وجوده وتبين أنه بمنطقة المحدود في العقبة، وتم التحرك للمكان وقبض عليه، وبالتوسع بالتحقيق معه تبين أنه الشقيق الثالث لمن تم استدعاؤهما أخيراً، وهما من وضعت أرقام هواتفهما على الصفحة الوهمية التي كانت تروّج للمخدرات، واعترف بأنه هو من أنشأ الصفحة للإضرار بشقيقيه، لوجود خلافات شخصية بينهم حول الميراث.
الراي