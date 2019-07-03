الأمن يحذر من نشر فيديو اعتداء جنسي على طفلتين بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:ألقت إدارة حماية الأسرة القبض على شخص ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي جنسياً على طفلتين في محافظة الزرقاء، فيما حذر الأمن من تداول الفيديو تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وسيحاسب كل من يقوم بتداول الفيديو، وفق قانون الجرائم الالكترونية ولكونه يتعارض ومصلحة الطفل الفضلى ولما يحمله من اساءة للطفلتين وذويهم .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٥م ورد لإدارة حماية الأسرة مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء جنسياً على طفلتين، حيث باشرت كوادر الإدارة التحقيق في المقطع للتأكد من حقيقته ومكان حدوثه وتحديد هوية الشخص المعتدي والطفلتين اللتين ظهرتا خلاله.

وأضاف الناطق الإعلامي انه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات وخلال ساعات تم تحديد مكان حدوث الجريمة في محافظة الزرقاء وهوية مرتكب الاعتداء الجنسي وتحديد مكان تواجده حيث جرى القاء القبض عليه في ذات اليوم.

وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وجرى توديعه لمدعي عام محكمة الجنايات الكبري الذي قرر توقيفه ١٥ يوما في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض كما وجرى تحويل الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع للمدعي العام والذي قرر توقيفه كذلك وفقا لقانون الجرائم الالكترونية.

وينص قانون الجرائم الالكترونية ( المادة 9 .أ‌. ) على انه يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ) ولكون المقطع يتعارض كذلك ومصلحة الطفل الفضلى وقوانين مواثيق حمايته ولما يحمله من اساءة للطفلتين وذويهم .