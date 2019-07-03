حملات أمنية مكثفة لضبط مطلوبين ومروجي المواد المخدرة

وطنا اليوم-عمان:نفذت الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي حملتين أمنيتين في لواء ناعور ولواء الرصيفة وتلقي القبض خلالهما على 17 شخصا من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة، وضبط مجموعة من الاسلحة النارية والمواد المخدرة بحوزة اخرين القي القبض عليهم في قضايا أخرى .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام العام ان الفرق الخاصة في ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي نفذتا صباح هذا اليوم حملة امنية خاصة للبحث عن الأشخاص المطلوبين ومروجي المواد المخدرة في لواء ناعور جنوب العاصمة دوهم خلالها عدد من المنازل واماكن تواجد اولئك الاشخاص ، حيث اسفرت الحملة عن القاء القبض على 6 اشخاص وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وتبين ان اربعة منهم بحقهم طلبات امنية مختلفة .

وكانت الفرق الخاصة في الادارتين قد نفذتا أمس حملة أمنية خاصة في لواء الرصيفة لمتابعة وإلقاء القبض على عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بجيازة وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض خلال الحملة على 11 شخصا من حائزي ومتعاطي المواد المخدرة، احدهم من جنسية عربية وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وضبط بحوزة احدهم سلاح ناري .

وفي سياق متصل تمكنت كوادر ادارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مروج للمواد المخدرة في محافظة المفرق / منطقة الزعتري وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري ،كما والقي القبض على شخص آخر في ذات المحافظة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة .

وفي محافظة الزرقاء تمكنت احدى دوريات النجدة وبعد الاشتباه باحدى المركبات وايقافها من القاء القبض على شخصين كانا بداخلها بعد العثور على كفين من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة داخل المركبة ، فيما دوهم منزل أحد المروجين في محافظة اربد / مخيم الحصن حيث القي القبض عليه وضبط بحوزته كف من مادة الحشيش المخدرة .

وأشار إلى أنه باشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لمحكمة أمن الدولة.