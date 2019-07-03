المناصير: ابحثوا عن الغنانيم المفقود منذ 7 أيام

وطنا اليوم-عمان:طالب النائب السابق بسام المناصير تكثيف البحث عن المواطن "صالح عناد الغنانيم" والمفقود منذ 7 أيام.

وقال المناصير :إن الغنانيم يقطن في منطقة الصبيحي ومختفي منذ 7 أيام وتم تبليغ الأجهزة الأمنية عن فقدانه.

وكتب المناصير على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "الأخوه والاخوات الأعزاء مضى أسبوع على اختفاء الأخ صالح العناد ولَم المس حتى الان جهدا امنياً يليق بحجم المشكلة فالمفقود هو إنسان ومواطن وجار عزيز".

وتابع يقول: "اعذروني لست ممن يبحثون عن دور بطولي في ازمه انسانيه واخلاقية ولكنني اذكر فقط. انه عندما اختفى ثلاثه من أبناء العارضه في سوريا بمعنى في دوله ثانيه وليس في قريه وتحولت أسمائهم الى ارقام وكلكم يعلم معنى الاختفاء في سوريا الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود".

وأضاف: "قلت يومها لرئيس الحكومه نادر الذهبي والذي صادف زيارته الى سوريا في الْيَوْمَ التالي قلت له تحت القبه لا ترجع الى الاْردن بدون ابنائنا لأنهم اهم من سد الوحدة وتجارة الترانزيت وتصدير الخضار وقلت يومها ان دموع امهاتهم أغلى واهم عندنا من نهر اليرموك وفعلا وصلت الرساله في الْيَوْمَ الثاني الى رئيس الجمهورية وأمر بالافراج عنهم وعادوا سالمين. ما اقصده في حديثي ان المطلوب جهد حقيقي وموقف حكومي وأمني جاد واوجه كلامي الى وزير الداخليه ان يرسل فرقه امنيه كامله مزوده بكل مايلزم للوصول الى تتيحه بأسرع ما يمكن".