جريمة بشعة.. مدرس يقتل زوجته وأبناءه الأربعة بالساطور

وطنا اليوم-عمان:شهد الشارع المصري جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم مواطن مصري يعمل مدرسا للغة إنجليزية، على قتل زوجته وأبنائه بساطور، بالشقة محل سكنه في الفيوم، بسبب التنقيب عن الآثار، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وبحسب موقع بوابة أخبار اليوم المصرية، أفادت التحريات أن هناك خلافات بين القاتل وأخرين بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز الفيوم وتلقى تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده في حالة عدم تخليه عن ذلك فبادر بقتلهم باستخدام ساطور قام بشرائه من مكان محدد لذلك الغرض لاعتقاده في جدية تهديداتهم.

وأشار إلى أنه بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير بإحدى حجرات النوم وإلى جوارهما على سرير أخر جثتا الطفلتين الثالثة والثانية، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابين بجروح قطعية وكسر بعظام الجمجمة، كما عثر على الساطور ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

وأضاف، أنه تم إخطار النيابة العامة في حينه وتولت التحقيق، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عنها المحضر رقم 5189 إداري قسم شرطة أول الفيوم.