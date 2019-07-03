الرئيسية | جرائم وحوادث القضاء الشرطي يحقق في شكوى تقدم بها ممرض

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مدير القضاء الشرطي باشر التحقيق في الشكوى التي تقدم بها ممرض في مستشفى معان الحكومي اثر خلاف حصل بينه وبين احد مرتبات الامن العام اثناء مراجعته للمستشفى برفقة احد والديه في اجازته الرسمية ، والذي تقدم كذلك بشكوى بحق الممرض ، للوقوف على كافة ملابسات الحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر