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القضاء الشرطي يحقق في شكوى تقدم بها ممرض
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مدير القضاء الشرطي باشر التحقيق في الشكوى التي تقدم بها ممرض في مستشفى معان الحكومي اثر خلاف حصل بينه وبين احد مرتبات الامن العام اثناء مراجعته للمستشفى برفقة احد والديه في اجازته الرسمية ، والذي تقدم كذلك بشكوى بحق الممرض ، للوقوف على كافة ملابسات الحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها .
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