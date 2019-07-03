وفاة طفلين غرقا ببركة زراعية في المفرق

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث غرق لطفلين يبلغان من العمر (١٠)و(٨) سنوات إثر تعرضهما للغرق داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة منشية القبلان، بالمفرق .

وقالت إدارة الإعلام انه تم إخراج الطفلين من قبل فرق الغطس والمواطنين المتواجدين بالمنطقة حيث عملت فرق الاسعاف على إخلاء الوفاتان إلى مستشفى البادية الحكومي.