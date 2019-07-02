 وطنا نيوز -وفاة وإصابتان بحادث تصادم في معان
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وفاة وإصابتان بحادث تصادم في معان
التاريخ : 15-07-2019 08:51:45 المشاهدات: 989

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأنَّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين على مثلث قرى النعيمات/ منطقة بئر البيطار، مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر (٤٠) عاما وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض مختلفة.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى معان الحكومي واخلاء الوفاة الى مستشفى الملكة رانيا الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة.


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