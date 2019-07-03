تحويل 16 شخصاً للنائب العام بقضية البيض الفاسد

وطنا اليوم-عمان:قالت يومية الدستور، نقلا عن مصدر في مديرية الغذاء، الاثنين، إنه تم تحويل 16 شخصاً للنائب العام في قضية البيض الفاسد.

وأضافت الصحيفة، انه سيتم تحويل آخرين للنائب العام خلال الايام القادمة.

وكان قد كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات، في تصريحات سابقة، عن تحويل 14 جهة إلى النائب العام في قضية البيض الفاسد، بعد تنفيذ المؤسسة 66 جولة تفقدية للمستودعات.

وقال عبيدات، إن تم إتلاف 100 ألف بيضة فاسدة، غير صالحة للاستهلاك البشري، الاثنين من أصل 300 الف.

وشكلت المرسسة فرق من المختصين في مدن عمان، و إربد، والزرقاء، والكرك، وسائر مناطق المملكة، وبالتنسيق وبالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية ذات العلاقة، بما فيها الأجهزة الأمنية، وتم الكشف على مستودعات تخزين وأماكن بيع بيض المائدة،