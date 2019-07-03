 وطنا نيوز -حقيقة العثور على ذهب في دير السعنة
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حقيقة العثور على ذهب في دير السعنة
التاريخ : 15-07-2019 11:29:15 المشاهدات: 2489

وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن العثور على مغرٍ اثرية وقطع اثرية وذهبية في قرية دير السعنة في محافظة اربد.

وبحسب ما تناقله النشطاء فان قوة امنية عملت على اغلاق الطرق المؤدية لموقع الحفريات في القرية، وتم فتح مغارة ذهب.

ومن جانبه قال مصدر أمني، ان معلومات وردت للاجهزة الامنية خلال الايام الماضية تفيد بوجود مخلفات للامن الداخلي في عدد من مناطق اقليم الشمال حيث ستقوم الاجهزة المعنية وبدعم من سلاح الهندسة الملكي بالتعامل مع تلك المخلفات اعتبارا من مساء الامس.

واهابت المديرية بكافة المواطنين ضرورة التعاون مع الاجهزة المعنية اثناء قيامها بالتعامل مع تلك المخلفات والالتزام بالتعليمات الصادرة منهم وكذلك الابلاغ عن اية مشاهدات لمثل تلك المخلفات الخطرة، حفاظا على الارواح ولمساعدة الاجهزة الامنية اثناء تأدية عملها.


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