الأجهزة الأمنية تتعامل مع مخلفات خطرة في دير السعنه

وطنا اليوم-عمان:بدأت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بالتعامل مع مخلفات الأمن الداخلي في محافظات الشمالي، وتفجير عدد منها.

وأظهرت صور تفجير سلاح الهندسة الملكي لعدد من المخلفات الامنية في منطقة دير السعنه بلواء الطيبة غربي محافظة اربد.

وكان قد ذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، أمس السبت، ان معلومات وردت للاجهزة الامنية عن وجود مخلفات للامن الداخلي في عدد من مناطق اقليم الشمال حيث ستقوم الاجهزة المعنية وبدعم من سلاح الهندسة الملكي بالتعامل مع تلك المخلفات.

وأهابت مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين ضرورة التعاون مع الاجهزة المعنية اثناء قيامها بالتعامل مع تلك المخلفات والالتزام بالتعليمات الصادرة منهم وكذلك الابلاغ عن اية مشاهدات لمثل تلك المخلفات الخطرة ، حفاظا على الارواح ولمساعدة الاجهزة الامنية اثناء تأدية عملها .