 وطنا نيوز -وفاة شابة ثلاثينية بحادث سير في عمّان
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وفاة شابة ثلاثينية بحادث سير في عمّان
التاريخ : 14-07-2019 02:19:56 المشاهدات: 112

وطنا اليوم-عمان:توفيت شابة في الثلاثينات من العمر، بحادث تدهور مركبة و اصطدامها بمركبة أخرى بالقرب من إشارة النبعة، في العاصمة عمّان، وفق ما صرحت به مديرية الدفاع المدني.

وتبلغ السيدة من العمر (34) عاما، فيما أعلن الدفاع المدني إصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وعملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وحالة المصابين العامة متوسطة.


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