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“لجنة عباد الرحمن”: جثة الثمانيني عثر عليها بجوار المسجد وليس بداخله
وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث
أوضحت لجنة مسجد عباد الرحمن في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، اليوم السبت، أن ما تم تداوله حول العثور على جثة ثمانيني مصابة بأعيرة نارية داخل المسجد، يوم الخميس الماضي، "ليس صحيحا”، مؤكدة أن الجثة كانت في منزل قرب المسجد.
وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الجثة الخميس، وبعد الكشف تبين وجود مسدس بجانب الضحية، إذ يعتقد الأمن بوجود شبهة جنائية مرتبطة بالحادثة، وما تزال التحقيقات جارية.
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