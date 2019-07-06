 وطنا نيوز -“لجنة عباد الرحمن”: جثة الثمانيني عثر عليها بجوار المسجد وليس بداخله
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“لجنة عباد الرحمن”: جثة الثمانيني عثر عليها بجوار المسجد وليس بداخله
التاريخ : 13-07-2019 04:33:06 المشاهدات: 727

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث

أوضحت لجنة مسجد عباد الرحمن في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، اليوم السبت، أن ما تم تداوله حول العثور على جثة ثمانيني مصابة بأعيرة نارية داخل المسجد، يوم الخميس الماضي، "ليس صحيحا”، مؤكدة أن الجثة كانت في منزل قرب المسجد.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الجثة الخميس، وبعد الكشف تبين وجود مسدس بجانب الضحية، إذ يعتقد الأمن بوجود شبهة جنائية مرتبطة بالحادثة، وما تزال التحقيقات جارية.

 


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