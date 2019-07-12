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وفاة شاب طعنا وسط إطلاق نار كثيف في الفيصلية
وطنا اليوم-عمان:توفي شاب جراء طعنه من قبل احد الاشخاص في منطقة الفيصلية بمحافظة مادبا ، وفقا لمصدر امني.
وندلعت مشاجرة عشائرية مسلحة بين عشيرتين في منطقة الفيصلية بمادبا مساء الجمعة وفق مصدر.
من جهته قال مصدر أمني أن أحد الأشخاص قام بطعن آخر ما أدى الى وفاته ، وعلى اثره اندلعت المشاجرة ، منوها الى أن قوات الأمن متواجدة بالموقع ، حيث تم فض المشاجرة.
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