وفاة شاب طعنا وسط إطلاق نار كثيف في الفيصلية

وطنا اليوم-عمان:توفي شاب جراء طعنه من قبل احد الاشخاص في منطقة الفيصلية بمحافظة مادبا ، وفقا لمصدر امني.

وقال المصدر انه تم ايقاف المشتبه .

وندلعت مشاجرة عشائرية مسلحة بين عشيرتين في منطقة الفيصلية بمادبا مساء الجمعة وفق مصدر.

ووفق المصدر فإن اطلاقا متبادلا للعيارات النارية ، وصفه بالكثيف جدا ، يتم الان في المنطقة ، منوها الى تواجد قوات أمنية بالمكان.

من جهته قال مصدر أمني أن أحد الأشخاص قام بطعن آخر ما أدى الى وفاته ، وعلى اثره اندلعت المشاجرة ، منوها الى أن قوات الأمن متواجدة بالموقع ، حيث تم فض المشاجرة.