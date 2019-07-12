 وطنا نيوز -وفاة شاب طعنا وسط إطلاق نار كثيف في الفيصلية
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وفاة شاب طعنا وسط إطلاق نار كثيف في الفيصلية
التاريخ : 12-07-2019 09:47:18 المشاهدات: 2521

وطنا اليوم-عمان:توفي شاب جراء طعنه من قبل احد الاشخاص في منطقة الفيصلية بمحافظة مادبا ، وفقا لمصدر امني.
وقال المصدر انه تم ايقاف المشتبه .

وندلعت مشاجرة عشائرية مسلحة بين عشيرتين في منطقة الفيصلية بمادبا  مساء الجمعة وفق مصدر.
ووفق المصدر فإن اطلاقا متبادلا للعيارات النارية ، وصفه بالكثيف جدا ، يتم الان في المنطقة ، منوها الى تواجد قوات أمنية بالمكان.

من جهته قال مصدر أمني أن أحد الأشخاص قام بطعن آخر ما أدى الى وفاته ، وعلى اثره اندلعت المشاجرة ، منوها الى أن قوات الأمن متواجدة بالموقع ، حيث تم فض المشاجرة.


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