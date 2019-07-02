 وطنا نيوز -وفاة و4 إصابات بحادث تصادم في طبربور
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وفاة و4 إصابات بحادث تصادم في طبربور
التاريخ : 12-07-2019 08:54:23 المشاهدات: 658

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص وأصيب 4 آخرين بجروح ورضوض مختلفة، مساء الجمعة، إثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة طبربور بالعاصمة عمان.

و ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأنَّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع مابين مركبتين في منطقة طبربور، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح ورضوض مختلفة.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة  إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وحالة المصابين العامة متوسطة.


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