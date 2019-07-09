الرئيسية | جرائم وحوادث شاهدوا : مليون دينار حجم خسائر حريق سوق الروضة

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب تجار المواد الغذائية، رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إن حجم الخسائر الأولية جراء حريق سوق الروضة قدرت بنحو مليون دينار.

وأضاف الحاج توفيق لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن 11 محلا احترق بالكامل 9 منها للأثاث والكهربائيات وواحد للألعاب وصالون سيدات وأخرى تضررت جزئيا من الدخان المنبعث جراء الحريق الذي شب صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن غالبية المحال غير مؤمنة ضد الحريق.

وقال إنه لم تقع اصابات بالأرواح وكانت الخسائر مادية فقط، وإنه ينتظر تقرير الدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق، لافتا إلى أن المحال كانت مغلقة والسوق لا يتواجد فيه متسوقون وقت وقوع الحريق.

ودعا الحاج توفيق التجار إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين على المحالات التجارية، مبديا استعداد الغرفة للتواصل مع شركات التأمين للحصول على خصومات مناسبة بهذا الخصوص.





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