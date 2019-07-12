إخماد حريق عدادات كهرباء في عمّان

وطنا اليوم-عمان:أخمدت فرق الإطفاء في مديرية إنقاذ وإسناد الوسط، الجمعة، حريقاً شب في عدادات الكهرباء بلغ عددها (12) عداد داخل تسوية أحد المجمعات التجارية في منطقة حي الخرابشة بالعاصمة عمان

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان له إن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، حيث نتج عنه إصابة شخص بإصابات بسيطة نتيجة سقوطه أثناء محاولته الخروج من المجمع تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب من قبل فرق الإسعاف ونقله إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي .