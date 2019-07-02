 وطنا نيوز -وفاة و 3 اصابات بحادث تدهور في الكرك
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وفاة و 3 اصابات بحادث تدهور في الكرك
التاريخ : 12-07-2019 01:43:28 المشاهدات: 1095

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص، وأصيب 3 آخرون، بجروح ورضوض مختلفة، اثر حادث تدهور وقع في محافظة الكرك.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الزاره ، حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الصافي الحكومي حيث وصفت حالة الإصابات بالمتوسطة .


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