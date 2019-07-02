تفاصيل جديدة بجريمة النزهة البشعة

وطنا اليوم-عمان:أربعة أيام واصلت نيابة محكمة الجنايات الكبرى عملها للوقوف على جريمة قتل وقعت قبل 5 أشهر راح ضحيتها رجل عممت عائلته عن تغيبه، كان قد قتله صديق له بطعنة قاتلة، الا انه لم يكتف ليقوم بخنقه وإخفاء جثته داخل سرداب حفر سابقا داخل منزل بمنطقة النزهة.

جهود تكللت بنجاح الاجهزة الامنية وامانة عمان كان وراءها تنسيق من نيابة محكمة الجنايات الكبرى، دفعت بالقاتل الى ارشاد مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي احمد الكناني الى مكان الجثة والذي أمر باستخراجها وإحالتها للطب الشرعي.

ووجه القاضي الكناني تهمة القتل العمد للقاتل الثلاثيني والذي يعمل (طريش) ومقررا توقيفه 15 يوما على ذمة القضية.

القضية التي كشف عن تفاصيلها مصدر مقرب من التحقيق قال عنها ان خلاف آوقع بين القاتل والمغدور تطور الى شجار منتهيا بخنق المغدور بعد طعنه حينها أخذ القاتل يخطط لإخفاء جريمته ولكونهما كانا يعملان على البحث عن الدفائن وقاما بحفر حفرة داخل سرداب منزل بطول تجاوز 8 أمتار قبل الجريمة .

وتابع حينها قام المغدور بوضع جثة المغدور بها وأهال الرمل عليها وذلك لطمس جريمته.

وتابع ان فريق متخصص من البحث الجنائي كان قد بدأ تحقيقاته فور ورود معلومات عن تغيبه بعد تعميم العائلة ليبقى الفريق يعمل على مدار وقت البلاغ إلى أن اشتبه بالقاتل الذي كان برفقته يوم الجريمة وبالتحقيق معه اعترف امام الشرطة، وبمواجهته من قبل المدعي العام قام بإرشاد المدعي العام بمكان الجثة، حيث تحركت الاجهزة الامنية من الشرطة والدرك ومن امانة عمان الى أن تمكنوا من استخراج الجثة واحالتها للطب الشرعي، حيث كانت في حالة تحلل بسبب مضي وقت على دفنها.