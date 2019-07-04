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العثور على ثلاثة صيادين أحدهم متوفيا في الموجب
وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، على ثلاثة صيادين أحدهم متوفيا، كانوا قد فقدوا في منطقة الموجب بمحافظة الكرك.
وقال مصدر أمني إنه تم التبليغ عن فقدان ثلاثة صيادين في منطقة الموجب، حيث تم البحث عنهم والعثور عليهم ، مشيرا إلآ أنه تم العثور على شخصين بحالة جيدة والشخص الثالث (ثلاثيني) متوفيا إثر سقوطه عن مرتفع جبلي.
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