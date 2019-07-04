 وطنا نيوز -العثور على ثلاثة صيادين أحدهم متوفيا في الموجب
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العثور على ثلاثة صيادين أحدهم متوفيا في الموجب
التاريخ : 11-07-2019 09:56:01 المشاهدات: 1492

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، على ثلاثة صيادين أحدهم متوفيا، كانوا قد فقدوا في منطقة الموجب بمحافظة الكرك.

وقال مصدر أمني  إنه تم التبليغ عن فقدان ثلاثة صيادين في منطقة الموجب، حيث تم البحث عنهم والعثور عليهم ، مشيرا إلآ أنه تم العثور على شخصين بحالة جيدة والشخص الثالث (ثلاثيني) متوفيا إثر سقوطه عن مرتفع جبلي.


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