 وطنا نيوز -العثور على جثة شاب قتله صديقه وصبّ عليه الاسمنت في عمّان
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العثور على جثة شاب قتله صديقه وصبّ عليه الاسمنت في عمّان
التاريخ : 11-07-2019 08:33:29 المشاهدات: 1856

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية على جثة شاب عشريني كانت تبلغت عن فقدانه من منزل ذويه.

ولم يكن موتاً رحيماً، ذلك الذي لقيه شاب في ضاحية الامير حسن في العاصمة عمان.

يوم الثلاثاء الماضي بدأ أفراد من الأمن العام البحث عن الجثة في منزل مهجور في ضاحية الامير حسن، بعد ان اعترف القاتل وقام بتمثيل جريمته بحق صديقه.

على عمق اكثر من مترين وجدوا جثة الشاب، بعد ان طمرها القاتل بالاسمنت، وفق مصادر امنية.

هي اكثر من 40 ساعة استغرقها البحث للوصول إلى الجثة.

وباشر الامن التحقيق للوقوف على هوية المقتول، الذي يبدو ان فترة طويلة انقضت على دفنه تحت الاسمنت.


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