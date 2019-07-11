القبض على 32 شخصاً من مروجي وحائزي المخدرات

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات عبر شعبها أوقسامها المنتشرة في كافة مناطق المملكة قد واصلوا حملاتهم على مروجي وحائزي المواد المخدرة خلال الأيام القليلة الماضية وألقوا القبض على ٣٢ شخصاً منهم وضبطوا بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد.

وأضاف الناطق الإعلامي أن عدداً من تلك الحملات كانت في مناطق مختلفة من العاصمة والتي ألقي القبض خلالها على ١٣ من مروجي ومتعاطي وحائزي المواد المخدرة ، من بينهم ٤ أشخاص ألقي القبض عليهم في منطقة الرباحية جنوب العاصمة بعد مداهمة اماكن تواجدهم وبحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة ، كما وألقي القبض على ٥ أشخاص آخرين ضمن حملة أمنية شرق العاصمة من بينهم ٤ أشخاص ألقي القبض عليهم في منطقة سحاب وشخص ألقي القبض عليه في منطقة الهاشمي وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ، فيما ألقي القبض على ٣ مروجين وسط العاصمة من بينهم مطلوب داخل أحد المنازل في منطقة جبل القصور وبحوزتهم ٣ كفوف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب ومن بودرة الحشيش المخدرة ، وشخص آخر ألقي القبض عليه وسط العاصمة بالقرب من المدينة الرياضية داخل منزله وبحوزته كف ونصف من مادة الحشيش وكمية أخرى من الحبوب المخدرة.

وفي البادية الوسطى فقد نفذت كوادر مكافحة المخدرات حملة أمنية القت القبض خلالها على ٥ أشخاص ضمن ٤ قضايا منفصلة في مناطق الموقر والقسطل والرجم الشامي وقرية سالم ، وضبطت بحوزتهم كميات من الهيروين ومن الحبوب والمواد المخدرة.

أما عن الحملات الأمنية للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات في باقي محافظات المملكة فقد ألقي القبض خلالها على شخصين في محافظة الزرقاء في منطقتي الغويرية وجبل طارق ، و ٣ أشخاص ألقي القبض عليهم في مدينة اربد ، وشخص في منطقة العامرية بمحافظة عجلون ، و ٤ أشخاص ألقي القبض عليهم ضمن حملة في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء ، كما وألقي القبض على ٣ أشخاص ضمن اختصاص محافظة معان ، وقد ضبطت بحوزتهم جميعاً كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة مختلفة الانواع .

جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.