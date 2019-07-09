 وطنا نيوز -اغلاق شارع رئيسي في جرش بالاطارات المشتعلة
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اغلاق شارع رئيسي في جرش بالاطارات المشتعلة
التاريخ : 11-07-2019 04:44:35 المشاهدات: 353

وطنا اليوم-عمان:اقدمت مجموعة من الأشخاص، الخميس، في محافظة جرش على اغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط محافظة جرش بمنطقة المعراض مثلث ريمون تحديداً، وذلك احتجاجا على قيام محافظ جرش مأمون اللوزي بتوقيف شخص من المنطقة توقيفا اداريا.

وتداول ناشطون صورا على مواقع التواصل تظهر قيام بعض الأشخاص باحراق الاطارات واغلاق الشارع الرئيسي، في منطقة المعراض بمحافظة جرش.


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