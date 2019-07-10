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هروب سيدة أعمال أردنية بحقها أحكام قضائية
وطنا اليوم-عمان:علم ان سيدة أعمال أردنية قامت بمغادرة البلاد "هروبا" نحو لبنان ، وذلك اثر أحكام قضائية مترتبة عليها لعدد من المطالبات المالية بحقها ، ودعاوى اصدار شيكات بدون رصيد، وكمبيلات ، وسندات .
كما علم انه تم القاء الحجز التحفظي على أموال سيدة الاعمال تلك ، وعلى اربعة من مركباتها ايضا على ذمة مطالبة مالية تزيد عن المائة ألف دينار .
المتضررون من هروب تلك السيدة كثُر حيث بلغت قيمة المطالبات المالية لاحدهم نحو ٣٣٥ الف دينار ، ولاخر نحو ٧٠ الف
ولشخص ثالث نحو ١٠٥ آلاف دينار
وعلم أنه جرى التعميم على اسم سيدة الاعمال الفارّة ، والتي كان قد صدر بحقها طلبات قضائية قطعية وحكم بالحبس لمدة ٣ شهور ، اضافة لحكم الحبس سنة مكرر مرتين ، وان الإجراءات سارية بحقها لاستعادتها من بيروت بموجب طلبات شرطة الإنتربول الدولية.
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