هروب سيدة أعمال أردنية بحقها أحكام قضائية

وطنا اليوم-عمان:علم ان سيدة أعمال أردنية قامت بمغادرة البلاد "هروبا" نحو لبنان ، وذلك اثر أحكام قضائية مترتبة عليها لعدد من المطالبات المالية بحقها ، ودعاوى اصدار شيكات بدون رصيد، وكمبيلات ، وسندات .

كما علم انه تم القاء الحجز التحفظي على أموال سيدة الاعمال تلك ، وعلى اربعة من مركباتها ايضا على ذمة مطالبة مالية تزيد عن المائة ألف دينار .

المتضررون من هروب تلك السيدة كثُر حيث بلغت قيمة المطالبات المالية لاحدهم نحو ٣٣٥ الف دينار ، ولاخر نحو ٧٠ الف