 وطنا نيوز -اعمال شغب وحرق منازل بكفرنجه في عجلون
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اعمال شغب وحرق منازل بكفرنجه في عجلون
التاريخ : 10-07-2019 02:16:54 المشاهدات: 1927

وطنا اليوم-عمان: اكد شهود عيان ان مشاجرة واسعة وقعت اليوم الاربعاء بين عشيرتين في منطقة العامرية بلواء كفرنجه في محافظة عجلون، اسفرت عن اصابة احد الاشخاص اصابة خطيرة تم نقله على اثرها للمستشفى.

واكد الشهود انه ثارت اعمال شغب اثر المشاجرة مما ادى الى حرق 3 منازل ، وتسبب ذلك بتواجد امني كثيف من قوات الدرك والامن العام

من جهة اخرى قال مصدر امني ان مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال شغب تخللها حرق للمنازل في كفرنجة بعجلون ، ظهر اليوم الأربعاء.

وقال المصدر أنه وقعت مشاجرة اليوم في منطقة كفرنجه في محافظة عجلون نتج عنها إصابة احد الاشخاص و اسعف على اثرها الى مستشفى الايمان الحكومي وهو قيد العلاج فيما في اقدم على اثر ذلك مجموعة من الاشخاص على القيام باعمال شغب ويتم التعامل معهم وفتح تحقيق بالحادثه.


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