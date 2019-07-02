المياه تضبط 50 اعتداءاً جديداً في الرصيفة

وطنا اليوم-عمان:ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه 50 اعتداءا جديدا على على خطوط المياه وعمليات سحب مياه بطريقة غير مشروعة لبيع الصهاريج في مناطق لواء الرصيفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.

ونفذت الوزارة الحملة بالاشتراك مع شركة مياه الاردن مياهنا /مياه الرصيفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء الرصيفة وبأسناد من مديرية الامن العام / شرطة لواء الرصيفة حملة جديدة في لواء الرصيفة.

وقالت الوزارة في بيان ، انه وبناء على الحملة المستمرة في عدد من المناطق مع تم تنسيق حملة امنية اليوم الاربعاء 10/7/2019 في حي الفاخورة اسفرت عن ضبط (50) اعتداء في منطقة حي الفاخورة / لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط بأقطار مختلفة لتزويد (75) منزل مقامة على اراضي معتدى عليها تعود ملكيتها لخزينة الدولة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدة ان الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم احياء ومناطق اللواء .

وبين المصدر ان الحملة ضبطت اعتداءات تمثلت بسحب خطوط قطر 2 انش وعمارة مكونة من عدة طوابق يوجد فيها عدادات معطلة تقوم بسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتعبئة صهاريج وبيعها في نفس الحي حيث تم تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واضاف ان الحملة ستتواصل خلال الفترة القادمة في عدد من الاحياء والمناطق لازالة كافة الاعتداءات مشيدة بالجهود الاسناد من لدن وزارة الداخلية ومتصرف لواء ومديرية شرطة الرصيفة وكافة الطواقم المعنية بتنفيذ الحملة مبينة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين .