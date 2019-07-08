حفل رغوة الشاطئ المشبوه يثير رواد مواقع التواصل بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أستهجن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من إقامة حفل رغوة الشاطئ الصيفي كونه يتعدى على حرمة المجتمع الاردني المحافظ بحسبهم .

وقال الناشطون: ان الحفل من المنوي اقامته يوم الجمعة القادم في البحر الميت ، لافتين الى ان اسم الحفل مبتذل للغاية ويشير لعدة علامات استفهام لا بد من الوقوف عندها .

وطالب الناشطون بضرورة قيام منظمي الفعالية بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحفل وهدفه ومضمونه والفقرات التي ستتم من خلاله ، مؤكدين ان كان الحفل يحتوي على امور تنشر الفساد الخلقي وتتعدى على ضوابط المجتمع الاردني المحافظ لا بد من وضع النقاط على الحروف كون حفلات المجون اصبحت ظاهرة في الاردن .

واضافوا انه مثل هذه حفلات هدفها الوحيد استقطاب الشباب لبث السموم ونشر الرذيلة ، مشددين على ضرورة وضع الحدود لهذه الفعاليات التي تقدم صورة خاطئة عن الاردن ،تحسباً لتكرار تجربة حفل " قلق" الذي اثار الشعب الاردني .