 وطنا نيوز -حفل رغوة الشاطئ المشبوه يثير رواد مواقع التواصل بالأردن
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حفل رغوة الشاطئ المشبوه يثير رواد مواقع التواصل بالأردن
التاريخ : 10-07-2019 12:16:54 المشاهدات: 1410

وطنا اليوم-عمان:أستهجن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من إقامة حفل رغوة الشاطئ الصيفي كونه يتعدى على حرمة المجتمع الاردني المحافظ بحسبهم .

وقال الناشطون: ان الحفل من المنوي اقامته يوم الجمعة القادم في البحر الميت ، لافتين الى ان  اسم الحفل مبتذل للغاية ويشير لعدة علامات استفهام لا بد من الوقوف عندها .

وطالب الناشطون بضرورة قيام منظمي الفعالية بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحفل وهدفه ومضمونه والفقرات التي ستتم  من خلاله ، مؤكدين ان كان الحفل يحتوي على امور تنشر الفساد الخلقي وتتعدى على ضوابط المجتمع الاردني المحافظ لا بد من وضع النقاط على الحروف كون حفلات المجون اصبحت ظاهرة في الاردن .

واضافوا انه مثل هذه حفلات هدفها الوحيد استقطاب الشباب لبث السموم ونشر الرذيلة ، مشددين على ضرورة وضع الحدود لهذه الفعاليات التي تقدم صورة خاطئة عن الاردن ،تحسباً لتكرار تجربة  حفل " قلق" الذي اثار الشعب الاردني  .

 


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