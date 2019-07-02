 وطنا نيوز -ضبط أشتال مارجوانا داخل منزل في عجلون
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ضبط أشتال مارجوانا داخل منزل في عجلون
التاريخ : 10-07-2019 11:30:28 المشاهدات: 1393

وطنا اليوم-عمان:داهمت قوة امنية مشتركة، صباح الاربعاء، أحد المنازل في منطقة عنجرة، وتمكنت من ضبط كمية من نبات المرجوانا  المخدرة مزروعة داخل حرم المنزل .

وقال مصدر امني ، أن بعض هذه الأشتال  كانت مزروع داخل قواوير والبعض الأخر منها مزروع  بأرض تابعة لحرم المنزل ، مؤكدا أنه تم  ضبط جميع  هذه الكميات ومصادرتها .

وأشار المصدر الى ان احد ارباب الساوابق قام باطلاق النار في الهواء خلال المداهمة.


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