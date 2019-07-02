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ضبط أشتال مارجوانا داخل منزل في عجلون
وطنا اليوم-عمان:داهمت قوة امنية مشتركة، صباح الاربعاء، أحد المنازل في منطقة عنجرة، وتمكنت من ضبط كمية من نبات المرجوانا المخدرة مزروعة داخل حرم المنزل .
وقال مصدر امني ، أن بعض هذه الأشتال كانت مزروع داخل قواوير والبعض الأخر منها مزروع بأرض تابعة لحرم المنزل ، مؤكدا أنه تم ضبط جميع هذه الكميات ومصادرتها .
وأشار المصدر الى ان احد ارباب الساوابق قام باطلاق النار في الهواء خلال المداهمة.
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