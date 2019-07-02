العثور على الطفل المفقود في عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، على الطفل إبراهيم الراعي 12 عاما، الذي فقد منذ نحو 9 أيام منطقة عين الباشا بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الامنية تمكنت من العثور على الطفل في الساحة الهاشمية بعمان، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة.

وكان والد الطفل قد أبلغ الجهات الأمنية باختفاء ابنهم، حيث باشرت الأخيرة بعمليات البحث عنه.