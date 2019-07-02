 وطنا نيوز -العثور على الطفل المفقود في عين الباشا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
العثور على الطفل المفقود في عين الباشا
التاريخ : 10-07-2019 09:55:15 المشاهدات: 1744

وطنا اليوم-عمان:عثرت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، على الطفل إبراهيم الراعي  12 عاما، الذي فقد منذ نحو 9 أيام منطقة عين الباشا بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الامنية تمكنت من العثور على الطفل في الساحة الهاشمية بعمان، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة.

وكان والد الطفل قد أبلغ الجهات الأمنية باختفاء ابنهم، حيث باشرت الأخيرة بعمليات البحث عنه.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق