الزراعة تتلف 46 طن منجا كانت في طريقها للأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أتلفت كوادر وزارة الزراعة، الثلاثاء، ٤٦ طنا من المنجا الواردة عبر ميناء العقبة، وذلك لمخالفتها للمواصفة القياسية الاردنية.

وقالت الزراعة في بيان لها ،، ان الكمية توزعت على شحنتين، الشحنة الاولى بواقع ١٧ طن والثانية ٢٩ طن .

وتاتي هذه الاجراءات حفاظا على غذاء المواطن الاردني واثر هذه المحاصيل على صحة المواطن وقد تم تشكيل لجان متخصصة من قبل الوزارة لمتابعة الاجراءات عبر النقاط الحدودية والتاكد من سلامة كافة المحاصيل المستورده.