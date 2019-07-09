 وطنا نيوز -الزراعة تتلف 46 طن منجا كانت في طريقها للأردنيين
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الزراعة تتلف 46 طن منجا كانت في طريقها للأردنيين
التاريخ : 09-07-2019 04:39:57 المشاهدات: 1303

وطنا اليوم-عمان:أتلفت كوادر وزارة الزراعة، الثلاثاء، ٤٦ طنا من المنجا الواردة عبر ميناء العقبة، وذلك لمخالفتها للمواصفة القياسية الاردنية.

وقالت الزراعة في بيان لها ،، ان الكمية توزعت على شحنتين، الشحنة الاولى بواقع ١٧ طن والثانية ٢٩ طن .

وتاتي هذه الاجراءات حفاظا على غذاء المواطن الاردني واثر هذه المحاصيل على صحة المواطن وقد تم تشكيل لجان متخصصة من قبل الوزارة لمتابعة الاجراءات عبر النقاط الحدودية والتاكد من سلامة كافة المحاصيل المستورده.


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