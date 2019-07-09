مواصلة إطفاء حريق كبير بالقرب من سد الوحدة

وطنا اليوم-عمان: تواصل كوادر الدفاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام ووزارة الزراعة والبلديات إخماد حريق شب في مناطق ببني كنانه منذ الاثنين والحيلولة دون امتداد السنة اللهب للبساتين والمزارع المجاورة ، دون وقوع اصابات بشرية جراء ذلك.

واشار متصرف اللواء الدكتور احمد العليمات الى انه تم التعامل مع هذه الحرائق التي نشبت في مناطق اللواء - دون ابداء أسبابها - من قبل الكوادر المعنية بالدفاع المدني المعنية

ولفت الدكتور العليمات الى انه تم الاستعانة باقسام قريبة من الدفاع المدني لغايات السيطرة على الحرائق

وقامت كوادر قسم الاحراج بمديرية زراعة محافظة اربد وبالتعاون مع الدفاع المدني والقوات المسلحة والأمن العام بالعمل على مكافحة الحرائق ، وانهم يواجهون صعوبات كبيرة جراء صعوبة تضاريس المنطقة

حيث ان الحرائق كانت في مناطق العشة ببلدية الشعلة ومحيط سد الوحدة في وادي اليرموك وعدد من مناطق اللواء وبمساحة كبيرة ، وانها كانت عبارة عن حرق اعشاب جافة وبعض الاشجار المثمرة والحرجية ولم تسجل اصابات بشرية جراء ذلك