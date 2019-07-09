أهالي الزرقاء يحتجون بـ البيض ضد فتح مسبح المهندسين

وطنا اليوم-عمان:أيد أهالي الزرقاء وذوي ضحايا قضوا غرقاً في مسبح المهندسين بالزرقاء قرار رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بعدم الموافقة على إعادة فتح الحديقة والمسبح وإغلاقها نهائياً بعد أن شهد ٣ حالات غرق ، معبرين عن احتجاجهم بحمل اطباق البيض أمام مكان المؤتمر الذي كانت ستعقده نقابة المهندسين لفتح الحديقة .

وحال تجمع عدد من أهالي الزرقاء وذوي ضحايا قضوا غرقاً في مسبح المهندسين بالزرقاء دون عقد فرع نقابة المهندسين بالزرقاء مؤتمراً صحفياً ضد قرار رئيس بلدية الزرقاء بعدم فتح حديقة المهندسين والمسبح .

واستنكر الأهالي ، موقف النقابة بعدم مراعاة شعور أهالي الضحايا الذين قضوا في المسبح بسعيها للاستثمار وجمع المال وعدم أخذ عطوة عشائرية من أهل المتوفى الأخير أو حتى زيارة بيت العزاء وتقديم الواجب ، معتبرين مطالبة النقابة بفتح المسبح استفزازا لمشاعر أهالي الزرقاء والشهداء .

وطالبوا النقابة بعقد مؤتمر صحفي وتقديم الاعتذار لأهالي الزرقاء وتسليم الاستثمار إلى بلدية الزرقاء لما شهده من حالات غرق في المسبح .

كما طالبوا بلدية الزرقاء بتغيير إسم الحديقة والمسبح من حديقة المهندسين إلى حديقة الشهداء وتعليق صورهم فيها وأن تكون متنفسا مجانيا للمواطنين .

وكانت نقابة المهندسين، أعلنت عن مؤتمر صحفي الاثنين في مجمع النقابات المهنية بالزرقاء ضد موقف رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بعدم موافقته على إعادة فتح حديقة ومسبح المهندسين واغلاقها بشكل دائم واعلانه عن نيتة فسخ العقد المبرم مع البلدية وتحويلها الى حديقة عامة على غرار القرية الحضرية في حي رمزي .

من جهته، قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة خلال زيارة الى بلدية الزرقاء يرافقه النائب خالد رمضان وعدد من اعضاء النقابة انه وفيما يتعلق بموضوع المسبح نقف خلف القضاء الاردني ومعاقبة كل مسيء او مخطىء والاولى ان يطبق القانون والنظام، حيث نعيش في دولة القانون والحق العام.

واضاف المهندس سمارة "نشد على يد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني في تطبيق القوانين والانظمة وفيما يتعلق بتطبيق قانون البناء الاردني وسيتم معاقبة كل مخطىء في هذا المجال" .

بدوره، اكد النائب خالد رمضان الوقوف مع تطبيق القانون، مشيرا الى الزيارة اليوم الى بلدية الزرقاء جاءت في هذا الاطار .

واعاد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني التاكيد بان بلدية الزرقاء على وفاق تام مع نقابة المهندسين الاردنيين في تطبيق القوانين والانظمة وكل ما يتعلق في قانون البناء الاردني لضمان حقوق المكاتب الهندسية والنقابة والمواطنين .

ولفت المومني ان سياسة فرع النقابة في الزرقاء بالتعاطي مع الازمة الاخيرة بغرق شاب في المسبح ، ادت الى تطور الامور باتجاه التصعيد ضد اجراءات البلدية ، لافتا الى انه كان من المفروض على اعضاء الفرع الجلوس مع البلدية ومناقشة المخالفات القانونية المرتكبة من قبلهم .

وبين المومني بان حديقة المهندسيين والمسبح خالفت قانون البناء الاردني وقانون السلامة العامة وقانون رخص المهن .