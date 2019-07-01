 وطنا نيوز -اختفاء طفل عن ذويه منذ 9 أيام في عين الباشا
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اختفاء طفل عن ذويه منذ 9 أيام في عين الباشا
التاريخ : 09-07-2019 01:34:59 المشاهدات: 1376

وطنا اليوم-عمان:اختفت آثار طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بمنطقة عين الباشا في العاصمة عمّان، منذ نحو 9 أيام، وفق ما أعلنه مصدر أمني قال إن الأجهزة الأمنية باشرت في البحث عنه والتحقيق بملابسات اختفائه.

وقال مصدر أمني ، إن بلاغا وردها لمركز أمن عين الباشا، يفيد باختفاء الطفل "إبراهيم الراعي" من مواليد عام 2007.

وأبلغ والد الطفل الأجهزة الأمنية عن اختفائه، فيما باشرت الأخيرة بعمليات البحث عنه.


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