اختفاء طفل عن ذويه منذ 9 أيام في عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:اختفت آثار طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بمنطقة عين الباشا في العاصمة عمّان، منذ نحو 9 أيام، وفق ما أعلنه مصدر أمني قال إن الأجهزة الأمنية باشرت في البحث عنه والتحقيق بملابسات اختفائه.

وقال مصدر أمني ، إن بلاغا وردها لمركز أمن عين الباشا، يفيد باختفاء الطفل "إبراهيم الراعي" من مواليد عام 2007.

وأبلغ والد الطفل الأجهزة الأمنية عن اختفائه، فيما باشرت الأخيرة بعمليات البحث عنه.