الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على مطلوب بحقه 64 أسبقية جرمية في عمّان

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب مصنف خطير، والمسجل بحقه 14 طلباً أمنياً و64 اسبقية جرمية في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة المركبات وغيرها. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه جرى متابعتها وتحديد مكان تواجده في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمان وتم التحرك للمكان وألقي القبض عليه بعد أن حاول الفرار مبدياً مقاومة شديدة للقوة الامنية، وبوشر التحقيق معه.

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