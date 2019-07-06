وفاة واصابتان بتدهور مركبة في منطقة ارحابا باربد

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص، متأثراً باصابته، وأصيبن آخران، مساء الاثنين، جراء حادث تدهور، وقع في منطقة ارحابا جنوبي مدينة اربد.

وقال الدفاع المدني، ان كوادر الدفاع المدني وشرطة اربد هرعت الى المكان، حيث نتج عن الحادث وفاة طفل واصابتين وصفت بالمتوسطة، وتم نقلهم جميعاً الى مستشفى هيا العسكري .

وقامت مرتبات شرطة محافظة اربد بتنظيم حركة السير ورفع الإعاقات في المكان وباشرت كوادر إدارة السير المركزية التحقيق في اسباب الحادث وتنظيم المخطط المروري.