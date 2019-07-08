الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على قاتل ابنه ضرباَ في البادية الشمالية

وطنا اليوم-عمان:قبضت الاجهزة الامنية في البادية الشمالية على قاتل طفله مختبأ في منطقة الحميدية (45) كم شرقي مدينة المفرق .

وقال مصدر في وزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على قاتل طفله بعدما اعتدى عليه بالضرب المبرح وطفلته التي اصيبت بكسور متفرقة من جسمها .

واضاف المصدر في حديث له ان التحقيقات جارية معه وسيصار الى تحويله الى المدعي العام غدا لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله .

وكان توفي طفلا (14) عاما ، واصيبت شقيقته (13) عاما اليوم بعدما تعرضا للضرب المبرح من والدهم (33) عاما في منطقة الاميرة بسمة (25) كم شرقي مدينة المفرق . وحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية فان الطفل وشقيقته تعرضا للضرب من والدهم والذي يعاني من الادمان على المخدرات بطريقة وحشية بواسطة اداة حادة ما ادى الى وفاة الطفل واصابة شقيقته .

واشار الى ان الحالة هذه تطلبت نقل المتوفى الى الطب الشرعي في محافظة اربد لتبيان اسباب الوفاة فيما يتم تقديم الاسعافات والرعاية الصحية للطفلة في مستشفى البادية الشمالية وحالتها متوسطة .

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