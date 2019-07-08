رئيس بلدية يهدد أردنياً بسبب منشور على الفيسبوك

وطنا اليوم-عمان:أقدم رئيس بلدية في احدى مناطق المملكة، بتهديد أحد المواطنين بسبب منشور تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي التفاصيل، قال شاهد عيان : إن رئيس البلدية المعني، هدد المواطن بسبب منشور "اعتقد" بانه المقصود منه، اذا أن المنشور تم نشره على صفحة هذا المواطن.

وأشار الى ان رئيس البلدية، قام بالاتصال مع المواطن وهدده، بالاضافة الى السب والشتم ، وهو الأمر الذي دفع المواطن إلى رفع دعوى قضائية بحق رئيس البلدية.

وأثارت الحادثة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أبناء المنطقة، مؤكدين أن المنشور الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمس رئيس البلدية المعني.