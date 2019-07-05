 وطنا نيوز -شخص يقتل ابنه ضرباً في المفرق
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شخص يقتل ابنه ضرباً في المفرق
التاريخ : 08-07-2019 01:10:55 المشاهدات: 653

وطنا اليوم-عمان:أقدم شخص يقطن في منطقة أم الجمال بمحافظة المفرق، اليوم الاثنين، على ضرب طفليه (ذكر وأنثى) ما أدى إلى وفاة الطفل وإصابة الطفلة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تبلغت بتعرض طفلين للضرب المبرح من قبل والدهما وعند وصول الدفاع المدني إلى الموقع تبين وجود حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، وإصابة شقيقته (15 عاما) بكسور في ساقيها.

وقامت كوادر الدفاع المدني نبقل الطفلة المصابة إلى مستشفى البادية الشمالية، فيما حضرت الأجهزة الأمنية والطب الشرعي إلى الموقع لمعاينة جثة الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة، وما يزال البحث جاريا عن الوالد.


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