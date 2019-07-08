القبض على مطلوب خطير ومسلح في منطقة الجمرك

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان قوة امنية وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان تواجد احد الاشخاص المطلوبين والمصنف بالخطير والمسلح داهمت المكان في منطقة الجمرك في العاصمة فجر اليوم الاثنين، وتمكنت من القاء القبض عليه وبرفقته ثلاثة اشخاص مطلوبين اخرين وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وفي ذات السياق اضاف الناطق الاعلامي انه وفي منطقة المشارع داهمت قوة امنية الأحد، منزل شخص مطلوب بحقه ٢٨ طلباً امنياً، حيث القي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.