وفاة أردني دهسا على الحدود الكويتية السعودية

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، ان المركز تبلغ ليل الأحد الاثنين، بتعرض سائق شاحنة اردني لحادث دهس على الحدود الكويتية السعودية (منفذ السالمي) حيث تم نقله بمروحية كويتية الى المستشفى بوضع حرج، الا انه توفي صباح اليوم.

واكد القضاة ان السفير الاْردني في الكويت صقر ابو شتال كان قد تابع الحادث وانه قام بزيارة المواطن بالمستشفى الا ان التقارير الطبية كانت تشير الى انه بحالة حرجة جدا.

وتتابع السفارة مع الجانب الكويتي الشقيق التحقيقات بالحادث وان المتسبب اصبح بيد السلطات الكويتية.

واوضح بان مركز العمليات بدأ باجراءات نقل الجثمان وذلك بالتنسيق مع سفارتنا بالكويت بناء على طلب ذويه الذين تم إبلاغهم بالحادث.