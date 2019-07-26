الرئيسية | جرائم وحوادث من السبب فى الحادث الذي أفجع قلوب الاردنيين ؟

وطنا اليوم-عمان:نعت نقابة المعلمين الأردنيين المعلمة المرحومة ايناس الشطناوي وابنها الدكتور عمر الشياب وابنتها مبين التي تبلغ من العمر 3 سنوات الذين انتقلوا الى رحمة الله تعالى اثر حادث سير مروع على طريق المفرق امس السبت.

وتمنت النقابة من المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها عظيم الصبر وجميل السلوان، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

ونشر سابقا تفاصيل وفاة الشاب عمر الشياب ووالدته وشقيقته قبل أن يؤدي امتحانه في جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم وفاته ، نتيجة لحادث مّروع وقع على طريق المفرق ، صباح أمس السبت .

حيث كانت والدته مُصرّة أن توصل ابنها عمر إلى الجامعة ، ولكن القدر كان أقرب إليهم، فماتت الأم "ايناس" وابنها"عمر"، وشقيقته التي تبلغ من العمر 3 أعوام .

وتوشّحت مواقع التواصل الاجتماعي بصور المرحوم عمر ، ونعاه زملاؤه بعبارات الوداع ، كما ونعى زملاء المعلمة إيناس زميلتهم .

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