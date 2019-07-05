 وطنا نيوز -إصابة (15) شخص اثر حادث تدهور مركبة في محافظة المفرق
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إصابة (15) شخص اثر حادث تدهور مركبة في محافظة المفرق
التاريخ : 06-07-2019 03:28:18 المشاهدات: 1085

وطنا اليوم ـ عمان

 تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق صباح اليوم مع حادث تدهور لباص صغير على طريق مكب الحصينيات ، نتج عنه إصابة (15) شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وبينت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة  للمصابين ونقلهم إلى مستشفى  المفرق الحكومي بواسطة حافلة الاسعاف الجماعي ، حيث وصفت حالة احد المصابين بالبالغة وجميع الإصابات الأخرى بالمتوسطة .
 
 
 





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