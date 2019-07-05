إصابة (15) شخص اثر حادث تدهور مركبة في محافظة المفرق

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق صباح اليوم مع حادث تدهور لباص صغير على طريق مكب الحصينيات ، نتج عنه إصابة (15) شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .

وبينت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي بواسطة حافلة الاسعاف الجماعي ، حيث وصفت حالة احد المصابين بالبالغة وجميع الإصابات الأخرى بالمتوسطة .