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وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تصادم في محافظة المفرق
وطنا اليوم ـ حوادث
صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين منطقة رحاب / مثلث الكسارات , مما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف بالجسم .
وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس و مستشفى المفرق الحكومي حيث وصفت حالة المصابين بين البالغة والمتوسطة ..
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