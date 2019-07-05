وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تصادم في محافظة المفرق

وطنا اليوم ـ حوادث

صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين منطقة رحاب / مثلث الكسارات , مما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف بالجسم .