 وطنا نيوز -الأجهزة الأمنية تضبط تكسي الغرام على طريق المطار
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الأجهزة الأمنية تضبط تكسي الغرام على طريق المطار
التاريخ : 05-07-2019 09:22:26 المشاهدات: 734

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في دورية تابعة للمباحث المرورية / إدارة السير من ضبط مركبة، بعد أن تم مشاهدتها ورصدها من قبلهم في منطقة جامعة البترا، وهي ترتكب عدة مخالفات:

ادخال اضافات على جسم المركبه خلافا للأنظمه والتعليمات، ممثلة بتركيب طبعة تكسي مسجل عليها اسم (تكسي الغرام).

شارة تكسي على سقف المركبه فوق الزجاج الامامي.

شريط لاصق على طول المركبة

ادخال اضافات جلاتين

انتهاء رخصة الاقتناء.

وعليه تم إيقاف المركبة وحجزها في ساحة حجز إدارة السير واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق


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