 وطنا نيوز -وفاة و8 إصابات بحادثي سير بمنطقة المحطة والدوار الخامس
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وفاة و8 إصابات بحادثي سير بمنطقة المحطة والدوار الخامس
التاريخ : 05-07-2019 03:50:23 المشاهدات: 950

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص واصيب أربعة آخرون بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين خمس مركبات في منطقة المحطة بعمان.

وبحسب اعلام مديرية الدفاع المدني، فقد قامت فرق الإسعاف بمديرية دفاع مدني شرق عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى البشير وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حمزة، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة .

كما اصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين أربع مركبات بمنطقة الدوار الخامس في عمان.

وقامت فرق الإسعاف بمديرية دفاع مدني غرب عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى العربي ومستشفى الأمير حمزة وحالتهم العامة بالمتوسطة .


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