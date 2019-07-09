آخر ضحايا حوادث الأردن.. شاب وخطيبته

وطنا اليوم-عمان:نعى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن شابا وخطيبته توفيا ليل الخميس الجمعة، إثر حادث تصادم، في منطقة السخنة بالزرقاء وسط الاردن .

ونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب "علي.م"،27 عاما، وخطيبته "حنين.ح" 22 عاما، ومتمنيين الشفاء لأقارب الخطيبين الذين أصيبوا في الحادث.

إدارة الإعلام في الدفاع المدني أكدت أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الحكمة، وحالة المصابين العامة متوسطة.