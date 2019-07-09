 وطنا نيوز -آخر ضحايا حوادث الأردن.. شاب وخطيبته
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آخر ضحايا حوادث الأردن.. شاب وخطيبته
التاريخ : 05-07-2019 10:37:29 المشاهدات: 364

وطنا اليوم-عمان:نعى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي  في الاردن شابا وخطيبته  توفيا ليل الخميس الجمعة، إثر حادث تصادم، في منطقة السخنة بالزرقاء وسط الاردن .

ونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب "علي.م"،27 عاما، وخطيبته "حنين.ح" 22 عاما، ومتمنيين الشفاء لأقارب الخطيبين الذين أصيبوا في الحادث.

إدارة الإعلام في الدفاع المدني أكدت أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الحكمة، وحالة المصابين العامة متوسطة.


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