 وطنا نيوز -الحكومة تلاحق بائعي البضائع المهربة عبر الانترنت
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الحكومة تلاحق بائعي البضائع المهربة عبر الانترنت
التاريخ : 05-07-2019 10:24:56 المشاهدات: 459

وطنا اليوم-عمان:بدأت الأجهزة المختصة بالاجراءات المتعلقة بإيقاف المتعاملين ببيع البضائع المهربة عبر الإنترنت وتم تشكيل فريق لمتابعة الإعلانات.

أكد مصدر مطلع بأن الأجهزة المختصة بدأت بالقبض على العديد من المتعاملين ببيع البضائع المهربة من خلال وضع إعلانات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي تعرض فيه بيع سلع مهربة.

وأكد المصدر بأنه قد تم التحفظ على البضائع واجهزة إلكترونية وسجلات تبين فيها كميات البيع والشراء ومصادر التهريب.

وأشار المصدر بأنه تبين ان العديد من هذه المواقع بأنها غير مرخصة وقد بدء فريق عمل متخصص من الأجهزة المختصة بمتابعة المواقع التي تقوم بعرض البيع عبر الإنترنت للتحقق من البضائع المعروضة ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمشاركين معهم.


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