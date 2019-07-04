وفاة شخصين بحادث سير مروع على طريق السخنة

وطنا اليوم-عمان:تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مساء اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة السخنة ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وبينت إدارة الإعلام بأن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتان إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الحكمة ، وحالة المصابين العامة متوسطة .