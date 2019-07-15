إحباط تهريب 4928 أرجيلة إلكترونية

وطنا اليوم-عمان:أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك العمري وبمشاركة الاجهزة الامنية محاولة تهريب اراجيل الكترونية ولوازمها بعدد (٤٩٢٨)قطعة كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن براد محمل بأثاث منزلي قادم من احدى الدول المجاورة، حيث تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات التي قدرت الغرامات الجمركية المترتبة عليها بـ(35) الف دينار .

وأشار مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك رائد النمري بأنه نظرا للجهود والخبرات التي يمتلكها موظفو المركز استطاعوا ضبط المواد المهربة والتي كانت مخبأة بطريقة يصعب اكتشافها.

وأضاف النمري ان موظفي المركز قاموا بتتبع المسار الجمركي للبراد ولحظة دخوله للساحة الجمركية حيث تولدت شكوك كبيرة بوجود مواد مهربة داخل الحمولة وبناء عليه تم تنزيل كامل المحتويات وتفتيشها بشكل دقيق وعلى اثر ذلك تم ضبط المهربات داخل خزائن وطاولات خشبية حيث صممت قواطع خشبية ضمن الاثاث لغايات تهريب "الأراجيل" الالكترونية ولوازمها.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة على مدى كفاءة واحترافية كوادر الجمارك العاملة في الدائرة، موضحاً أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب تأتي في ظل سعي دائرة الجمارك لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه موعزاًباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتسريع حركة المسافرين والبضائع.